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Захарова назвала абсурдом версию об отраве для Скрипаля в пакете с лавровым листом
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Захарова назвала абсурдом версию об отраве для Скрипаля в пакете с лавровым листом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикации в СМИ, в которых излагалась версия об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля через гречку или пакет с лавровым листом и специями, передает РИА «Новости».
"Одна из последних версий — это, конечно, полный абсурд: отравляющее вещество могло быть провезено в упаковке гречневой крупы либо в пакете с лавровым листом и специями, который Юлия Скрипаль не успела забрать перед отъездом в Великобританию и попросила привезти некую знакомую, летевшую с мужем в Лондон", — сказала Захарова.
Он также подчеркнула, что за прошедшее с момента отравления время со стороны официальных представителей британских властей не поступило «внятной реакции» на вопросы российского внешнеполитического ведомства.
"То есть все делается целенаправленно на то, чтобы полностью запутать людей и при этом держать тему на плаву. Каждый день вбрасываются со ссылкой на источники все новые и новые версии", — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании заподозрили в причастности к делу Скрипаля россиянина, летевшего одним бортом с Юлией Скрипаль.
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