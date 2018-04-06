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В Подмосковье накануне Пасхи благоустроили территории вокруг храмов
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В Подмосковье накануне Пасхи благоустроили территории вокруг храмов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Накануне Пасхи сотрудники регионального Госадмтехнадзора проверили и благоустроили территории вокруг храмов Подмосковья, говорится в сообщении ведомства.
rightНакануне православного праздника Пасхи сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области провели ежегодную операцию «Дорога к храму». В ходе проверок инспекторы обращали внимание на состояние подъездных путей, прилегающей территории и самой территории храмов, в том числе на состояние мест сбора мусора, ограждения, объекты наружного освещения, сообщается в пресс-релизе.
"Пасхальные службы в регионе состоятся почти в тысяче православных храмов. Инспекторы проверили состояние территорий и подходов к более 650 храмам региона. Всего в ходе проверок на прилегающих территориях устранено семь нарушений чистоты и благоустройства", — приводятся в сообщении слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой.
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