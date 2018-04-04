Набережная мечты. Спуск к Уралу готовят ко второму этапу реконструкции

Сегодня, 4 апреля глава Оренбурга Евгений Арапов и начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Сергей Бренев проверили, в каком состоянии находится набережная на сегодняшний день, и рассказали о планах на второй этап реконструкции.

«Прозрачная» работа

Ранее все работы на объекте приостановили из-за наступления холодов: минусовые температуры не позволяют качественно проводить все необходимые действия.

«В прошлом году, при наступлении минусовых температур проектный институт предписал нам временно приостановить работы, — рассказал директор ООО «СКИБ» Владимир Курников. — Но так как объект находится на виду, и горожанам необходимо им пользоваться, мы произвели работы даже в существующих условиях, но — с гарантийными обязательствами, которые означают, что весной мы должны исправить все недочёты».

Обслуживать оренбургскую набережную подрядчик обязан в течении 5 лет: так гласят гарантийные обязательства. После зимы на объекте обнаружились разного рода недочёты: проступила ржавчина, проявились элементы арматуры, потрескалась штукатурка. Эти изъяны подрядчик начнёт устранять со следующей неделе.

«Все замечания, которые появились в ходе эксплуатации объекта в зимний период, мы выявили, — сказал Сергей Бренев. — Совместно с проектным институтом «Рона» проработали технологические пути решения. У нас есть предложение закрыть спуск с 10 апреля для подготовки, а при наступлении плюсовых температур непосредственно приступить к гарантийным работам».

«Приступить к работам мы сможем только тогда, когда ночные температуры будут плюсовыми, — подтвердил Евгений Арапов. — Это, по прогнозам, не раньше 14 апреля, но подготовительные работы нужно начать заранее. В целом, в этом году по набережной мы должны двигаться в направлении запада. Большое внимание в этом году мы уделим высадке зелёных насаждений, вопросам полива. Также в районе Введенской церкви мы обустроим тропу здоровья, по которой можно будет попасть с верхней набережной на нижнюю набережную».

Чистовые работы, по словам подрядчика, начнутся в конце мая. На объекте будет производиться штукатурка, шпатлевка, покраска всех железобетонных изделий. Ступени спуска подровняют и нанесут еще один слой финального покрытия, который должен выровнять все недочеты, выявленные при монтаже и после устройства опалубки. Всё это выровняют в один фон и цвет. Далее специалисты приступят к вертикальной планировке и укладке плитки, которая заменит временную, выложенную ранее. Глава города призвал подрядчика к тому, чтобы все работы, как и прежде, велись открыто — на виду у СМИ и горожан.

В едином стиле

По словам Сергея Бренева, в этом году запланировано создание множества интересных элементов для отдыха, спорта и прогулок горожан. На 300 метрах набережной появятся малые архитектурные формы, детские площадки, деревянный декинг на пляже. В этот же список входит высадка зеленых насаждений, организация автоматического полива, строительство тропы здоровья. Кстати, тропа здоровья раньше была деревянным спуском и начиналась от ресторана «Поплавок». Теперь эту историческую деталь набережной восстановят. То есть, по сути, появится такое малое туристическое кольцо для горожан. Кроме того, появится большая смотровая площадка — ворота в Азию.

Как и на любой цивилизованной территории, в проекте набережной предусмотрены торговые объекты и места общепита. Специалистами будет разработана линейка торговых объектов в едином стиле набережной, привязанной к историческому облику города. У набережной будет свой дизайн-код, и все стационарные и нестационарные объекты должны будут ему соответствовать. Обновлённый спуск к Уралу горожанам представят ко Дню города. Все это время лестница будет закрыта, позже закрыт будет и Елизаветинский спуск. Попасть в Зауральную рощу во время реконструкции можно будет по канатной дороге.