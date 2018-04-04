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В Дагестане пройдет молодежный исторический форум «Кавказ: наследие»
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В Дагестане пройдет молодежный исторический форум «Кавказ: наследие» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Молодёжный исторический форум «Кавказ: наследие» пройдет в Дагестане с 26 июля по 1 августа 2018 года. Организатором форума является региональная общественная организация «Ассамблея развития гражданского общества» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ.
Проект «Кавказ: наследие» призван познакомить молодежь с историей Кавказа, в частности Дагестана, что также позволит улучшить межнациональные отношения. Но приоритетной целью форума является «налаживание „горизонтальных“ социальных связей между молодежными лидерами и студенчеством регионов России».
«К участию приглашаются лидеры и активисты молодежных организаций, активисты студенческих комитетов по делам молодежи, молодые преподаватели по истории и участники творческих юношеских коллективов из регионов России. В программу форума включено посещение исторических значимых мест, участие в экспертных площадках с федеральными и местными экспертами по тематике межнациональных отношений», — сообщают организаторы.
Проезд участников из своего региона до Махачкалы и обратно берет на себя командирующая сторона или сам участник. Место проведения форума — база отдыха у берега Каспийского моря (55 км от Махачкалы).
Вся информация о форуме и регистрации участников проводится до 15 июня 2018 года на сайте www.forumargo.ru/kavkaz.
Телефон для справок: +79634236268
Фото: md-gazeta.ru
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