Притон с секс‐рабынями из Нигерии обнаружили на западе Москвы

Семь девушек, приехавших в Россию из Нигерии , несколько месяцев занимались проституцией, чтобы отработать долги. Освободить их из сексуального рабства удалось в ходе спецоперации, рассказали активисты движения «Альтернатива».

По их словам, о притоне рассказала одна из пленниц по имени Амина. Она позвонила на горячую линию движения и поведала активистам, что в феврале 2018 года ее привезли в Россию. Люди, с которыми общалась 23-летняя девушка, пообещали ей хорошую работу. В аэропорту иностранку встретила женщина по имени Роуз. Как выяснилось позже, она была сутенершей и принимала клиентов в Раменках.

Роуз забрала документы Амины и заявила, что вернет их, когда девушка заплатить 50 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Чтобы заработать такую сумму, приезжая должна была стать секс-рабыней.

Узнав историю девушки, активисты приехали по адресу и встретили женщину, похожую на сутенера. Она вышла из подъезда и села в машину с номером Х099КО197. Позже она несколько раз возвращалась в здание и снова садилась в машину, а потом скрылась, заподозрив опасность.

Тогда представители движения вызвали полицию. Однако дверь в притон никто не открывал. Амина отправила активистам сообщения, сказав, что ее заперли и угрожают, а всем остальным девушкам запретили подходить к двери и приказали молчать.

Вскоре полицейские нашли контакты собственника квартиры, и дождавшись его приезда смогли войти внутрь. В помещении были женщины без документов, ни одна из которых не говорила по-русски. Одна из жертв приехала на Кубок Конфедераций, две — учиться в ЮЗГУ, еще три — по бизнес-визе.

Всех нигериек доставили в отделение. Там они с помощью переводчиков рассказали, что к организации притона причастны еще как минимум три человека. Ночью того же дня задержали и Роуз: сутенерша пыталась пробраться в квартиру за спрятанными документами.