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Притон с секс‐рабынями из Нигерии обнаружили на западе Москвы
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Притон с секс‐рабынями из Нигерии обнаружили на западе Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Семь девушек, приехавших в Россию из Нигерии, несколько месяцев занимались проституцией, чтобы отработать долги. Освободить их из сексуального рабства удалось в ходе спецоперации, рассказали активисты движения «Альтернатива».
По их словам, о притоне рассказала одна из пленниц по имени Амина. Она позвонила на горячую линию движения и поведала активистам, что в феврале 2018 года ее привезли в Россию. Люди, с которыми общалась 23-летняя девушка, пообещали ей хорошую работу. В аэропорту иностранку встретила женщина по имени Роуз. Как выяснилось позже, она была сутенершей и принимала клиентов в Раменках.
Роуз забрала документы Амины и заявила, что вернет их, когда девушка заплатить 50 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей). Чтобы заработать такую сумму, приезжая должна была стать секс-рабыней.
Узнав историю девушки, активисты приехали по адресу и встретили женщину, похожую на сутенера. Она вышла из подъезда и села в машину с номером Х099КО197. Позже она несколько раз возвращалась в здание и снова садилась в машину, а потом скрылась, заподозрив опасность.
Тогда представители движения вызвали полицию. Однако дверь в притон никто не открывал. Амина отправила активистам сообщения, сказав, что ее заперли и угрожают, а всем остальным девушкам запретили подходить к двери и приказали молчать.
Вскоре полицейские нашли контакты собственника квартиры, и дождавшись его приезда смогли войти внутрь. В помещении были женщины без документов, ни одна из которых не говорила по-русски. Одна из жертв приехала на Кубок Конфедераций, две — учиться в ЮЗГУ, еще три — по бизнес-визе.
Всех нигериек доставили в отделение. Там они с помощью переводчиков рассказали, что к организации притона причастны еще как минимум три человека. Ночью того же дня задержали и Роуз: сутенерша пыталась пробраться в квартиру за спрятанными документами.
На днях полицейские обнаружили бордель в Санкт-Петербурге. Притон находился в коммерческом помещении на Выборгском шоссе. В нем работали пять проституток, которые приехали на заработки из Средней Азии.
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