«Власти реализуют стратегию, направленную на закрепление стагнации России»

«Мы собираем здесь людей, которые видят большой потенциал развития России и не удовлетворены тем, что он не реализуется. Соответственно они предлагают различные методы решения проблемы. Мы обсуждаем ситуацию с разных сторон. Одна из конференций называется „Выборы прошли. Что делать с экономикой?“, другая посвящена взаимодействию России и Китая , обсуждаем даже информационные войны и то, как выстроить стратегию, чтобы они привели к правильной экономической политике в России.

Правительство и президент страны нас слышат, другое дело, что они реализуют другую стратегию, кудринскую, направленную на закрепление стагнации России. Но правительство — это не наш главный адресат, мы адресуемся миллионам людей, жителей России. Они нас точно слышат и даже президентская предвыборная компания показала, что все кандидаты, включая Владимира Путина , говорили о необходимости менять экономическую политику, браться за дело.

Людям нужно, чтобы страна развивалась, чтобы их благосостояние росло, чтобы у них были возможности реализовать свой потенциал и жить в комфортной среде. А этого можно добиться только развивая экономику.

Правительство реализует стратегию, которая говорит, что развиваться темпами 1-1,5% в год, это нормально, и больше ничего делать не надо. А мы говорим: „Нет ребята, это ненормально“. Китай уже 35 лет развивается темпами порядка 10% в год, и мы тоже можем испытать такой же период развития, причем надолго. Мы видим огромный потенциал и предлагаем рецепты, как вывести страну из застоя. Это главное различие. Дальше уже идут методы — правительство повышает налоги, мы предлагаем радикально их снизить, правительство держит запредельную ключевую ставку, мы говорим, что она должна быть нулевая.

Мы ожидаем, что форум сыграет свою роль, сделав направление мысли общества более здравым, что идеи о необходимости смены экономической политики станут общепризнанными и, значит, поворот произойдет. Сегодня мы собрали более широкий круг участников и вывели обсуждение на новый уровень знания и представительства».