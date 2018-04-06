В деле зацементированного леса на ЖБИ обозначили возможных виновных

Березовый лес в окрестностях гранитного карьера в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге оказался залит раствором цемента. В природоохранных ведомствах уже нашли предполагаемых виновников произошедшего, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

Сегодня на место инцидента выезжала проверка в составе Минприроды и природоохранных прокуроров. Защитники зафиксировали нарушения и выявили возможных виновных. «По предварительной информации, это городские леса. Нарушения действительно есть, ущерб был нанесен. В предполагаемых виновниках две организации, в ближайшее время будем их вызывать и опрашивать», — сообщил исполняющий обязанности природоохранного прокурора Свердловской области Александр Прошунин.

Напомним, березовый лес недалеко от Шарташского гранитного карьера был залит раствором цемента. Местные жители уверены, что это рабочие выливают на землю содержимое опустевших бетономешалок после их промывки. При этом горожане рассказывают о том, что таким образом работы проводятся не первый год. «Я лет пять назад там работал, уже весь лес залит был, и еще легковушка влитая стояла», — пишет пользователь местного форума.