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На ЖБИ рабочие замуровали в цементный раствор березовый лес
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На ЖБИ рабочие замуровали в цементный раствор березовый лес 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Березовый лес на ЖБИ рабочие залили раствором цемента. В произошедшем уже разбираются надзорные ведомства, об этом сообщает в четверг, 5 апреля, «АиФ-Урал».
Березовый лес недалеко от Шарташского гранитного карьера оказался залит раствором цемента. По словам местных жителей, еще в конце марта было видно, что строительный раствор появился в роще совсем недавно. Горожане считают, что рабочие промывают опустевшее содержимое бетономешалок и выливают его прямо на землю. При этом один из свердловчан уверяет, что таким образом работы проводятся не первый год. «Я лет пять назад там работал, уже весь лес залит был и еще легковушка влитая стояла», — пишет пользователь местного форума.
Инцидентом уже заинтересовались сотрудники природоохранных ведомств. «По предварительной информации, завтра, в 9.30 утра, на место выедет Минприроды и представители либо природоохранной прокуратуры, либо прокуратуры Кировского района. Точные сроки окончания проверки еще не известны. Статус земель и их собственника только предстоит установить», — сообщил исполняющий обязанности природоохранного прокурора Свердловской области Александр Прошунин.
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