На ЖБИ рабочие замуровали в цементный раствор березовый лес

Березовый лес на ЖБИ рабочие залили раствором цемента. В произошедшем уже разбираются надзорные ведомства, об этом сообщает в четверг, 5 апреля, «АиФ-Урал»

Березовый лес недалеко от Шарташского гранитного карьера оказался залит раствором цемента. По словам местных жителей, еще в конце марта было видно, что строительный раствор появился в роще совсем недавно. Горожане считают, что рабочие промывают опустевшее содержимое бетономешалок и выливают его прямо на землю. При этом один из свердловчан уверяет, что таким образом работы проводятся не первый год. «Я лет пять назад там работал, уже весь лес залит был и еще легковушка влитая стояла», — пишет пользователь местного форума.