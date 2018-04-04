«Атомстройкомплекс» проверит зацементированный лес возле своего карьера на ЖБИ

Компания «Атомстройкомплекс» проведет собственную проверку зацементированного берёзового леса на ЖБИ. Именно этому застройщику принадлежит Шарташский гранитный карьер, рядом с которым строительным раствором залили рощу.

— По данному факту проводится проверка, — рассказали Е1.RU в компании «Атомстройкомплекс», отказавшись от более подробных комментариев.

— Министерство в курсе этой ситуации, в данный момент ведём проверку этой информации, — прокомментировали Е1.RU в Минприроды.

О том, что лес рядом с карьером зацементировали, нам сообщили местные жители. Мы были там в пятницу, 30 марта. Тогда было заметно, что деревья залили недавно — раствор ещё был свежий, но, по словам местных жителей, зацементировано намного больше деревьев, просто сейчас этого не видно из-за снега. Один из жителей района ЖБИ прислал фотографию, как в роще приехала бетономешалка и начала сливать цемент в лес.

После публикации читатели Е1.RU рассказали, что деревья заливают уже давно.

— Рабочие промывают миксеры после рейсов, и давно уже, есть фотографии 2013 года, — рассказал читатель Е1.RU Владимир.