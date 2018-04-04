Заксобрание призвало себя на своем сайте к конструктивной работе с правительством Севастополя

Напомним, что в прошлую пятницу, 30 марта, депутаты Татьяна Вусатенко и Татьяна Сандулова назвали позицию части депутатского корпуса, идущую на конфронтацию с правительством, деструктивной. Они считают, что депутаты должны разрабатывать и принимать законы, а не постоянно конфликтовать с правительством.

Ранее начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов рассказал, что местным парламентом затягивается принятие нормативно-правовых актов затягивается. И привел статистку: в этом году принято 20 законов, 11 отклонено.

Вячеслав Горелов и А депутаты Вячеслав Аксенов Виктор Посметный , чтобы ответить чиновнику, в прошлую пятницу собрали журналистов на пресс-конференцию, где сообщили, что не согласны с этим заявлением. Однако, в какой части, по их мнению, ошибается главный юрист, народные избранники умолчали, пообещав направить письменный ответ в правительство.

Спустя пять дней на сайте заксобрания появились заявления депутатов Вусатенко и Сандуловой, которые они дали прессе.