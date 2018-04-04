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Заксобрание призвало себя на своем сайте к конструктивной работе с правительством Севастополя
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Заксобрание призвало себя на своем сайте к конструктивной работе с правительством Севастополя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, что в прошлую пятницу, 30 марта, депутаты Татьяна Вусатенко и Татьяна Сандулова назвали позицию части депутатского корпуса, идущую на конфронтацию с правительством, деструктивной. Они считают, что депутаты должны разрабатывать и принимать законы, а не постоянно конфликтовать с правительством.
Ранее начальник юридического управления правительства Михаил Вавилов рассказал, что местным парламентом затягивается принятие нормативно-правовых актов затягивается. И привел статистку: в этом году принято 20 законов, 11 отклонено.
А депутаты Вячеслав Аксенов, Вячеслав Горелов и Виктор Посметный, чтобы ответить чиновнику, в прошлую пятницу собрали журналистов на пресс-конференцию, где сообщили, что не согласны с этим заявлением. Однако, в какой части, по их мнению, ошибается главный юрист, народные избранники умолчали, пообещав направить письменный ответ в правительство.
Спустя пять дней на сайте заксобрания появились заявления депутатов Вусатенко и Сандуловой, которые они дали прессе.
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