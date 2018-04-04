Фальшивые выборы: в Самаре управляющую компанию заподозрили в подделке документов 

Прокуратура Красноглинского района Самары проверила законность назначения организации для управления многоквартирным домом в поселке Мехзавод. Поводом для этого стали жалобы горожан.
Сотрудники ведомства выяснили, что жильцы дома отказались от услуг старой УК и выбрали новую на общем голосовании.
— Но некоторые собственники квартир в жилом доме рассказали сотрудникам прокуратуры, что не принимали участия в общем собрании жильцов. Таким образом выяснилось, что работники новой управляющей компании подделали протокол общего собрания и зарегистрировали избирателей, которые не участвовали в выборах, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
По результатам проверки возбудили уголовное дело. Детали случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.