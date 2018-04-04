Ещё
Фальшивые выборы: в Самаре управляющую компанию заподозрили в подделке документов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фальшивые выборы: в Самаре управляющую компанию заподозрили в подделке документов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Прокуратура Красноглинского района Самары проверила законность назначения организации для управления многоквартирным домом в поселке Мехзавод. Поводом для этого стали жалобы горожан.
Сотрудники ведомства выяснили, что жильцы дома отказались от услуг старой УК и выбрали новую на общем голосовании.
— Но некоторые собственники квартир в жилом доме рассказали сотрудникам прокуратуры, что не принимали участия в общем собрании жильцов. Таким образом выяснилось, что работники новой управляющей компании подделали протокол общего собрания и зарегистрировали избирателей, которые не участвовали в выборах, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
По результатам проверки возбудили уголовное дело. Детали случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
63.ru: последние новости
«Тсс, соседи!»: в Самарской области жителям хотят запретить шуметь дома днем В Самаре в этом году пройдут три городских субботника В Самаре пропал 15-летний подросток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»209
Украина будет задерживать все крымские суда491
Сестры с электродами в мозге покончили с собой30
С Самойловой приключилось ЧП в Европе25
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля35
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение