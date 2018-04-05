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Выпускникам из ЮЗАО нужна помощь при подготовке к школьному балу
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Выпускникам из ЮЗАО нужна помощь при подготовке к школьному балу 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
На Юго-Западе Москвы стартовала благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу». В ее рамках горожане могут приносить в районные центры соцобслуживания красивую праздничную одежду, обувь и аксессуары для выпускников. Собранные вещи передадут детям из многодетных семей.
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы проводит благотворительную акцию с 27 марта по 27 апреля 2018 года. В ЮЗАО проживает 40 выпускников, которые нуждаются в помощи. По вопросу участия в акции можно обратиться в учреждения поддержки семьи и детства ЮЗАО или по телефону «горячей линии» управления социальной защиты населения Юго-Западного административного округа Москвы: 8 (499) 724-22-91.
Адреса и телефоны учреждений, участвующих в благотворительной акции:
— ТЦСО «Ясенево» — улица Голубинская, д. 32, корп.2, тел. : 8 (495) 421-15-22;
— ТЦСО «Ясенево», филиал «Теплый Стан» — улица Профсоюзная, д.142, тел. : 8 (495) 337-93-55;
— ТЦСО «Ломоносовский», филиал «Обручевский» — улица Новаторов, д. 36, корп. 5, тел. : 8 (495) 935-92-01;
— ЦСПСиД «Гелиос» — улица Старонародная, д. 2, тел. : 8 (495) 712-59-00;
— ЦСПСиД «Зюзино», филиал «На Севастопольском» — Севастопольский пр-т, д.18, тел. : 8 (495) 719-08-94.
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