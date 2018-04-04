Чем занимается ОЗХО. Досье

Человечество при ведении войн применяло химическое оружие весьма активно — отравляющие вещества были известны нашим предкам тысячелетия назад. Использование их на практике началось примерно тогда же — ядовитые стрелы, отравленные колодцы, нервнопаралитические газы унесли сотни тысяч жизней солдат и гражданских лиц.

Однако о том, как отказаться от использования этого страшного неизбирательного средства, человечество задумалось относительно недавно. Лишь в 1968 году на Конференции по разоружению в Женеве биологическое и химическое оружие попали в фокус внимания мирового сообщества. Тогда дело ограничилось дискуссиями, но потом, по мере осознания опасности химических боеприпасов и их негуманности, специалисты и уполномоченные своими государствами органы приступили к выработке общих правил, направленных на полный отказ от разработки, производства и применения отравляющих веществ.

В итоге, сначала на свет появилась Конвенция о запрещении химического оружия, которую открыли к подписанию в январе 1993 года. За три дня к ней присоединились 130 стран, проявив беспрецедентную поддержку международным усилиям по контролю над вооружениями.

После того, как началось подписание Конвенции, международное сообщество задумалось, какая организация будет контролировать её выполнение, координировать усилия по её совершенствованию. До момента улаживания этих вопросов Конвенция в силу не вступала, а лишь была представлена для подписания. Техническую же работу возложили на специально созданную Подготовительную комиссию.

Когда все сроки были соблюдены, технические детали согласованы, 29 апреля 1997 года Конвенция вступила в силу, а уже через неделю, 6 мая собралась первая сессия только-только появившейся на свет Организации по запрещению химического оружия

Конвенцией установлено, что ОЗХО состоит из трех основных органов: Конференции государств-участников, Исполнительного Совета и Технического Секретариата.

Каждый из них имеет свой круг полномочий и функций. Так, Конференция является главным органом, собирается не реже раза в год и решает, можно сказать, стратегические задачи. Совет — исполнительная инстанция, которая следит за тем, чтобы одобренный на высшем уровне курс воплощался в жизнь. Техническая, экспертная, полевая работа возложена на Секретариат.

Возглавляет Технический Секретариат генеральный директор, на которого возложена функция принятия решений, он подотчётен государствам-членам ОЗХО, отвечает за взаимодействие между Секретариатом, Конференцией и Советом. Генеральный директор назначается Конференцией по рекомендации Совета сроком на четыре года.

Формально ОЗХО не входит в структуры Организации Объединённых Наций , но поддерживает с ней тесный контакт, работает в соответствии с основополагающими принципами ООН. В 2000 году было подписано соглашение, по которому эти организации обязались сотрудничать в деле запрещения химоружия, его нераспространения и уничтожения.

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, своего основополагающего документа, ОЗХО уполномочена применять санкции в отношении государства, её нарушающего. Так, может быть приостановлено членство страны в ОЗХО, в особо серьезных случаях Конференция ОЗХО имеет право довести данную проблему, включая соответствующую информацию и выводы, до сведения Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности, которые уже будут реагировать в соответствии с полномочиями.

Несмотря на молодость, ОЗХО уже успела стать Нобелевским лауреатом — в 2013 году, в знак признания её масштабной работы по ликвидации химического оружия, Организации присудили Нобелевскую премию мира. Ликвидировало химоружие ОЗХО, кстати, в Сирии . А потом, вдруг, якобы началось его применение правительственными войсками против мирных жителей. Доказательств этому ОЗХО, к слову, так и не обнаружила.

В настоящий момент в ОЗХО входят 192 государства, штаб-квартира находится в Гааге , генеральный директор — турок Ахмет Узюмджю (с 2010 года).