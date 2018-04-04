Начинается пожароопасный период

Фото с ресурса syasnews.ru На территории города Владимира установят пожароопасный период. Старт запланирован на 16 апреля, окончания — середина октября. Такое решение принял городской комитет по чрезвычайным ситуациям.

Обычно пожароопасный период объявляют с момента схода снега и до наступления дождливой осенней погоды. В это время на территории частных домовладений, ТСЖ, СНТ, во дворах домов, в гаражных кооперативах запрещается разводить костры, сжигать мусор, палить траву. Особую опасность представляет неконтролируемый пал травы, который, к сожалению, происходит ежегодно в областном центре.

«Согласно правилам пожарной безопасности учреждения, организации, иные юрлица, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Собственники сельскохозяйственных угодий принимают меры по их защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению сенокошения», — сообщается на сайте горадминистрации.