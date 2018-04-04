Ещё
Суд не признал памятником деревянный дом на Петроградской набережной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд не признал памятником деревянный дом на Петроградской набережной 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Суд отказался включить в реестр городских памятников деревянный дом на Петроградской набережной в Петербурге, передает пресс-служба КГИОП.
Распоряжение комитета не вносить здание в реестр пытались оспорить градозащитники и представители регионального ВООПИиК, однако Куйбышевский суд принял сторону городского ведомства.
Здание по-прежнему будет считаться историческим и останется в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Таким образом, разрушать или сносить его запрещено.
Ставший объектом споров дом был построен на Петроградской набережной в 1850-1860-х годах.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Георгий Полтавченко назначил главу комитета по делам Арктики 45-метровый храм в «Балтийской жемчужине» достроят через три года В Петербурге подключили к электроснабжению станцию «Новокрестовская»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии207
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»322
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна94
В Финляндии мужчина родил ребенка68
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение