Суд не признал памятником деревянный дом на Петроградской набережной

Суд отказался включить в реестр городских памятников деревянный дом на Петроградской набережной в Петербурге , передает пресс-служба КГИОП.

Распоряжение комитета не вносить здание в реестр пытались оспорить градозащитники и представители регионального ВООПИиК, однако Куйбышевский суд принял сторону городского ведомства.

Здание по-прежнему будет считаться историческим и останется в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Таким образом, разрушать или сносить его запрещено.

Ставший объектом споров дом был построен на Петроградской набережной в 1850-1860-х годах.