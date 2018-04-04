СЭГЗ потратит более полумиллиарда рублей на техперевооружение

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) в 2018 году планирует направить более 650 миллионов рублей на приобретение прогрессивного оборудования для перевооружения своего производства. Новые автоматические и полуавтоматические станки, как отечественные, так и импортные, будут использоваться не только для изготовления специзделий по гособоронзаказу, но и для выпуска гражданской продукции.

В частности, речь идет о покупке и внедрении станков для расширения производства лифтового оборудования. Это позволит СЭГЗ локализовать у себя выпуск лифтовых лебедок на 100 процентов.

Также предусмотрено приобретение оборудования для изготовления корпусных деталей, покрасочного оборудования, контрольно-измерительных машин, установки лазерной резки металла и пластмассы, станков с числовым программным управлением, в том числе, для выпуска высококачественных пружин.

— Техническое перевооружение производства СЭГЗ уверенно обеспечивает выполнение параметров второй пятилетней программы развития предприятия, предусматривающей увеличение доли гражданской продукции в общем объеме производства на 20 процентов в год, — отметил генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов . — Государственная политика в области перевооружения российской армии и флота, а также различные проекты по поддержке отечественной оборонной промышленности, в реализации которых Сарапульский электрогенераторный завод принимает самое непосредственное участие, позволили нам в последние 17 лет сохранить кадровый и производственный потенциал, а также подготовить предприятие к активному выходу на гражданские рынки. Кроме того, мы продолжаем выполнять все социальные программы, направленные на повышение качества жизни заводчан и жителей Сарапула.

Вторая пятилетняя программа развития АО «СЭГЗ», принятая советом директоров компании на период 2016-2020 годов, предусматривает ежегодные инвестиции в приобретение оборудования, ремонт и реконструкцию, а также на социальную сферу в сумме не менее миллиарда рублей.

Отметим также, что в 2017 году СЭГЗ на 100 процентов выполнил задание государственного оборонного заказа (ГОЗ). Объемы работ по ГОЗ-2017 сопоставимы с показателями 2016 года.

— Четкое и своевременное выполнение гособоронзаказа — одна из главных задач, которая всегда стоит перед коллективом СЭГЗ. Благодаря ее выполнению, а также приросту объемов производства в целом, предприятие совместно с заводским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности, продолжит реализацию важных социальных и инвестиционных проектов. Речь идет о строительстве жилья в Сарапуле , возведении нового рекреационно-медицинского объекта, обеспечении заводчан и их семей доступным медицинским и санаторно-курортным лечением, а также о поддержке федеральных и муниципальных проектов по формированию комфортной городской среды, — говорит председатель совета директоров АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

Справка «РГ»