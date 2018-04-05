Сарапульский завод первым в России освоил производство лифтовых лебедок

Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») в Удмуртии начал поставку отечественных лифтовых лебедок торговой марки «Веллифт» крупнейшему российскому производителю лифтов — Карачаевскому механическому заводу. Первая отгрузка произошла 5 апреля.

Сарапульский завод планирует поставлять предприятию из Москвы до 2,5 тысячи лифтовых лебедок в год. Однако, по словам руководителя производственного направления Карачаевского механического завода Алексея Максутова, эта цифра — не предел.

— В рамках нашего соглашения мы обговаривали 2,5 тысячи, но все зависит от того, в каком объеме будет происходить замена лифтов в целом по стране. В 2017 году Карачаевский завод выпустил восемь тысяч лифтов. Я надеюсь, что мы придем к более высоким показателям, — сказал Максутов.

В свою очередь генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Сергей Мусинов добавил, что заявленный объем поставок действительно не так высок. В 2017 году в целом по России смонтировали 36 тысяч лифтов, поэтому у предприятия большие планы по развитию этого направления.

— В нынешнем году, в том числе совместно с Карачаровским заводом, планируем отгрузить четыре тысячи лебедок. Как следствие — повышение зарплаты, пополнение доходов республиканского и городского бюджетов. Это развитие завода. Стоит отметить, что в России производства лебедок просто нет. До недавнего времени они покупались либо за рубежом, либо приобретались компоненты и собирались по отверточной технологии. Мы же освоили полный цикл производства. Российская лебедка ни по каким параметрам не уступает зарубежным аналогам, — заверил Мусинов.

Из главных преимуществ сарапульских лебедок он выделил высокое качество и цены, которые ниже, чем у зарубежных производителей.

Сегодня из Сарапула в Москву отправили 30 лифтовых лебедок грузоподъемностью в 400 килограммов. Их устанавливают в зданиях высотой до 50 метров (примерно 17-этажный дом). Сами лебедки на 70 процентов изготовлены из российских комплектующих.

— Организованное серийное производство лифтовых лебедок на СЭГЗ — большой шаг в импортозамещении иностранной продукции на рынке лифтового оборудования России. Мы понимаем, что важно не просто заменить импортные изделия, но и предложить производителям лифтового оборудования продукцию достойного качества, отвечающую всем современным требованиям по надежности, уровню шума, снижению эксплуатационных затрат, — сказал председатель совета директоров АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

По мнению директора департамента региональной и промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Сергея Безрукова, программа СЭГЗ по производству лифтовых лебедок в ближайшее время будет прирастать, так как жилой фонд устарел и требует глобальной замены лифтов.

— Московский завод уже купил первый продукт, технология будет отрабатываться, издержки — снижаться, и завод станет еще более конкурентоспособным, — прокомментировал Безруков.

По данным министерства строительства и ЖКХ, сейчас в многоквартирных жилых домах по всей России работают порядка 440 тысяч лифтов. Из них около 170 тысяч требуют срочной замены. При этом более половины редукторных лифтовых лебедок и до 90 процентов безредукторных производители лифтов покупают за рубежом.

В ближайшее время СЭГЗ как раз начнет серийный выпуск безредукторных лифтовых лебедок. По сравнению с редукторными, они меньше шумят и меньше потребляют электричество. Также в планах полностью локализовать производство лебедок.

— Пока в России нет таких предприятий, которые в достаточном качестве сделали бы самый основной узел редукторной лебедки — червячную пару. Сейчас мы их покупаем в Германии . Это очень дорого. Поэтому чтобы обезопасить себя, в том числе и от санкций, советом директоров принято решение о полной локализации производства. Мы приступили к реализации этого инвестиционного проекта стоимостью более полумиллиарда рублей. Я думаю, что с точки зрения оснащения, закончим эту работу в июне, а в третьем квартале, освоим и начнем небольшими партиями делать червячную пару. Это позволит полностью локализовать производство редукторной лебедки в России, — подытожил генеральный директор Сарапульского электогенераторного завода

Справка «РГ»