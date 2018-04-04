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Отлов безнадзорных собак продолжается в Петрозаводске
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Отлов безнадзорных собак продолжается в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
С начала недели в городской приют для бездомных животных помещены девять бродячих собак.
По поручению Главы города специалисты мэрии контролируют работу организации-подрядчика и условия содержания пойманных животных, сообщает пресс-служба Администрации Петрозаводска.
Как сообщила главный специалист управления благоустройства и экологии Ксения Иванова, с начала недели в городской приют для безнадзорных животных приют помещены девять бродячих собак.
Пять из них отловлены в районе улицы Халтурина. Выловлены собаки, беспокоившие жителей улиц Новосулажгорской и Антонова,
— рассказала Ксения Иванова.
На этой неделе сотрудники управления благоустройства и экологии Администрации также провели очередной рейд по проверке условий содержания пойманных животных в приюте.
По материалам: ptzgovorit.ru
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