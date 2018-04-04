Отлов безнадзорных собак продолжается в Петрозаводске

С начала недели в городской приют для бездомных животных помещены девять бродячих собак.

По поручению Главы города специалисты мэрии контролируют работу организации-подрядчика и условия содержания пойманных животных, сообщает пресс-служба Администрации Петрозаводска

Как сообщила главный специалист управления благоустройства и экологии Ксения Иванова , с начала недели в городской приют для безнадзорных животных приют помещены девять бродячих собак.

Пять из них отловлены в районе улицы Халтурина. Выловлены собаки, беспокоившие жителей улиц Новосулажгорской и Антонова,

— рассказала Ксения Иванова.

На этой неделе сотрудники управления благоустройства и экологии Администрации также провели очередной рейд по проверке условий содержания пойманных животных в приюте.