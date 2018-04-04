В Нижнем Новгороде проведут дополнительные мероприятия по созданию доступной среды

Мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья планируется провести в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Предложения будут рассмотрены уже в апреле. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.

Сегодня, 4 апреля, состоялось выездное совещание по данному вопросу, которое по поручению председателя городской думы Дмитрия Барыкина провел его заместитель Николай Сатаев . Поводом послужило обращение нижегородки Натальи Кустовой, которая подняла вопрос об обеспечении доступности перевозок детей-инвалидов на транспорте, о создании условий для занятий физкультурой и установке пандусов в подъездах жилых домов.

Участники совещания посетили дворец спорта «Северная звезда» в Автозаводском районе. Они отметили, что здание оборудовано пандусами, но удобства для маломобильных граждан этим практически ограничиваются. Во дворце спорта нет подъемников для колясочников, специальных душевых и раздевалок. Как сообщил директор Дворца спорта «Северная звезда» Раис Рахматуллин, они не были предусмотрены проектом. Для ребенка Натальи Кустовой был выбран более подходящий вариант занятий в бассейне одного из частных физкультурных центров. Николай Сатаев предложил помочь семье с оплатой абонемента на год. Он также заверил, что в течение недели будет проведено обследование технической возможности установки электрического подъемника в подъезде, где проживают Кустовы, затем будет определен тип устройства, которое планируется установить до 9 мая.

Николай Сатаев также намерен встретиться с руководством МП «Нижегородпассажиравтотранс», чтобы обсудить вопросы создания условий для перевозок людей с ограниченными возможностями здоровья. В областное министерство соцполитики направлено обращение с просьбой обеспечить работу социального такси для доставки детей-колясочников в лечебные учреждения и реабилитационные центры.

«Мы обсудили сегодня все вопросы, нашли некий консенсус, выстроили дорожную карту по срокам и по ответственным исполнителям. Часть вопросов, которые сегодня были поставлены, мы постараемся в течение месяца решить», — сказал Сатаев.

Напомним, не все нижегородские вузы прошли проверку на доступность для инвалидов.

Фото: управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода