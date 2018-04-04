В Нижнем Новгороде проведут дополнительные мероприятия по созданию доступной среды 

Мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья планируется провести в Нижнем Новгороде в ближайшее время. Предложения будут рассмотрены уже в апреле. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.
Сегодня, 4 апреля, состоялось выездное совещание по данному вопросу, которое по поручению председателя городской думы Дмитрия Барыкина провел его заместитель Николай Сатаев. Поводом послужило обращение нижегородки Натальи Кустовой, которая подняла вопрос об обеспечении доступности перевозок детей-инвалидов на транспорте, о создании условий для занятий физкультурой и установке пандусов в подъездах жилых домов.
Участники совещания посетили дворец спорта «Северная звезда» в Автозаводском районе. Они отметили, что здание оборудовано пандусами, но удобства для маломобильных граждан этим практически ограничиваются. Во дворце спорта нет подъемников для колясочников, специальных душевых и раздевалок. Как сообщил директор Дворца спорта «Северная звезда» Раис Рахматуллин, они не были предусмотрены проектом. Для ребенка Натальи Кустовой был выбран более подходящий вариант занятий в бассейне одного из частных физкультурных центров. Николай Сатаев предложил помочь семье с оплатой абонемента на год. Он также заверил, что в течение недели будет проведено обследование технической возможности установки электрического подъемника в подъезде, где проживают Кустовы, затем будет определен тип устройства, которое планируется установить до 9 мая.
Николай Сатаев также намерен встретиться с руководством МП «Нижегородпассажиравтотранс», чтобы обсудить вопросы создания условий для перевозок людей с ограниченными возможностями здоровья. В областное министерство соцполитики направлено обращение с просьбой обеспечить работу социального такси для доставки детей-колясочников в лечебные учреждения и реабилитационные центры.
«Мы обсудили сегодня все вопросы, нашли некий консенсус, выстроили дорожную карту по срокам и по ответственным исполнителям. Часть вопросов, которые сегодня были поставлены, мы постараемся в течение месяца решить», — сказал Сатаев.
Напомним, не все нижегородские вузы прошли проверку на доступность для инвалидов.
Фото: управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода