Валерия размножилась и довела поклонников до слез

Сразу несколько звезд анонсировали, что у Валерии выходит новый клип. И вот певица представила видео на композицию «Любовь и боль». Авторами песни стали Виктор Дробыш Ирина Дубцова . По мнению Валерии, их детище получилось «мощным» и все благодаря тому, что оно «до боли правдивое».

В клипе сделан акцент непосредственно на эмоции певицы во время исполнения. К концу ролика зритель видит сразу несколько Валерий, притом образ размноженной от эмоций исполнительницы появляется дважды.

Поклонники звезды «Любовь и боль» оценили. Одна из поклонниц написала Валерии трогательное послание и призналась, что песня довела ее до слез: