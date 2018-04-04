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В Государственной Думе приняли закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды
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В Государственной Думе приняли закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сейчас средства, собранные в качестве штрафов за нарушение правил дорожного движения перечисляются в бюджеты субъектов, и регион распределяет их по своему усмотрению. Когда законопроект вступит в силу, деньги будут поступать напрямую в дорожные фонды, и их можно будет направлять только на содержание, ремонт и строительство дорог.
По словам депутата Государственной Думы, члена фракции «Единая Россия» Дениса Москвина, предлагаемые изменения позволят существенно улучшить качество региональных дорог.
«Речь идет о действительно огромных суммах: в целом по стране это около 60 миллиардов рублей в год, для Нижегородской области — это порядка 2 миллиардов. А когда мы говорим о состоянии наших дорог, каждый рубль имеет значение. Поэтому считаю эту инициативу своевременной и справедливой», — отметил Денис Москвин.
Кроме того, по мнению Дениса Москвина, необходимо продумать механизм направления этих средств на ремонт не только региональных, но и сельских дорог.
«Состояние местных дорог — это одна из самых актуальных проблем для районов Нижегородской области. Ко мне регулярно обращаются избиратели по всему округу именно с этими вопросами. И эти дороги также остро нуждаются в дополнительном финансировании. Нужно подумать, как сделать так, чтобы деньги можно было направлять и туда тоже», — заявил Денис Москвин.
По словам депутата, закон о перечислении средств по штрафам ПДД в дорожные фонды, должен быть принят в течение весенней сессии и вступить в силу с января 2019 года.
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