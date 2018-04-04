В Государственной Думе приняли закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в региональные дорожные фонды

Сейчас средства, собранные в качестве штрафов за нарушение правил дорожного движения перечисляются в бюджеты субъектов, и регион распределяет их по своему усмотрению. Когда законопроект вступит в силу, деньги будут поступать напрямую в дорожные фонды, и их можно будет направлять только на содержание, ремонт и строительство дорог.

«Речь идет о действительно огромных суммах: в целом по стране это около 60 миллиардов рублей в год, для Нижегородской области — это порядка 2 миллиардов. А когда мы говорим о состоянии наших дорог, каждый рубль имеет значение. Поэтому считаю эту инициативу своевременной и справедливой», — отметил Денис Москвин.

Кроме того, по мнению Дениса Москвина, необходимо продумать механизм направления этих средств на ремонт не только региональных, но и сельских дорог.

«Состояние местных дорог — это одна из самых актуальных проблем для районов Нижегородской области. Ко мне регулярно обращаются избиратели по всему округу именно с этими вопросами. И эти дороги также остро нуждаются в дополнительном финансировании. Нужно подумать, как сделать так, чтобы деньги можно было направлять и туда тоже», — заявил Денис Москвин.

По словам депутата, закон о перечислении средств по штрафам ПДД в дорожные фонды, должен быть принят в течение весенней сессии и вступить в силу с января 2019 года.