В школе на Ангарской улице проведут «Тотальный диктант»

Городская акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля в школе № 2098 на Ангарской улице. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, регистрация участников началась 4 апреля.

«Участие в диктанте — это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой. И ваша оценка — это не ярлык, не клеймо, это повод выяснить, над чем стоит работать. Тотальный диктант — это весело, интересно, это возможность убедиться, что не вас одного бросает в дрожь, когда вы видите «девчЁнка» или слышите «позвОнишь». Вы еще раз убедитесь в том, что быть грамотным — это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека», — говорится в материале на сайте.

Зарегистрироваться, а также узнать подробности можно на официальном сайте «Тотального диктанта» https://totaldict.ru.

Отметим, что школа № 2098 находится по адресу ул. Ангарская, д. 22а. (мю)