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В школе на Ангарской улице проведут «Тотальный диктант»
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В школе на Ангарской улице проведут «Тотальный диктант» 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Городская акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля в школе № 2098 на Ангарской улице. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, регистрация участников началась 4 апреля.
«Участие в диктанте — это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой. И ваша оценка — это не ярлык, не клеймо, это повод выяснить, над чем стоит работать. Тотальный диктант — это весело, интересно, это возможность убедиться, что не вас одного бросает в дрожь, когда вы видите «девчЁнка» или слышите «позвОнишь». Вы еще раз убедитесь в том, что быть грамотным — это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека», — говорится в материале на сайте.
Зарегистрироваться, а также узнать подробности можно на официальном сайте «Тотального диктанта» https://totaldict.ru.
Отметим, что школа № 2098 находится по адресу ул. Ангарская, д. 22а. (мю)
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