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армейской службе готовятся измайловские юноши
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армейской службе готовятся измайловские юноши 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Десятки молодых людей из района Измайлово отправятся этой весной на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
В России, начиная с 1 апреля, стартовала призывная кампания. Весной 2018 года на срочную военную службу в ВС РФ будут направлены 128 тыс. новобранцев, сообщил врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Это на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года. В районе Измайлово будут призваны десятки юношей, в возрасте от 18 до 27 лет.
Напомним, что в марте 2018 года главный военный прокурор РФ Валерий Петров рассказал журналистам, что за последние годы число уклонистов сократилось почти на 30%. В России действует закон, который запрещает принимать на работу в госорганы граждан РФ, не отслуживших в армии. Согласно документу, уклонисты смогут найти работу в государственных учреждениях только спустя десять лет после нарушения закона.
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