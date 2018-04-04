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Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний
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Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского Минтранса.
"Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года. Все ранее введенные ограничения сняты, в том числе анонсированные", — заявили в министерстве.
Также стало известно, что с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь-Душанбе, "Жуковский"-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд.
Ранее сообщалось, что Минтранс проведет переговоры 4 апреля с авиавластями Таджикистана по авиасообщению между странами.
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