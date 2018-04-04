Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского Минтранса.

"Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией Таджикистаном . Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года. Все ранее введенные ограничения сняты, в том числе анонсированные", — заявили в министерстве.

Также стало известно, что с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь-Душанбе, " Жуковский "-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд.