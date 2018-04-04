В Иркутске безработные получат новую специальность

Иркутске безработных обучат новым специальностям. Переквалификацией займутся в местной службе занятости, передаёт ОТР.

Примечательно, что обучать будут только по востребованным направлениям — в 2018 году, согласно реестру Минтруда , в России ощущается острая нехватка кадров по 111 специальностям.

Среди них водители, сварщики, экскаваторщики. Иркутские предприятия оставляют заявки в центр занятости, а специалисты, в свою очередь, разрабатывают необходимые программы переквалификации. При этом получить новую профессию можно совершенно бесплатно.

В ближайших планах центра — открыть программу по обучению на специалиста анодного оборудования. Кадры, обладающие соответствующими навыками, необходимы местному алюминиевому заводу.