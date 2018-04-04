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В Иркутске безработные получат новую специальность
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В Иркутске безработные получат новую специальность 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Иркутске безработных обучат новым специальностям. Переквалификацией займутся в местной службе занятости, передаёт ОТР.
Примечательно, что обучать будут только по востребованным направлениям — в 2018 году, согласно реестру Минтруда, в России ощущается острая нехватка кадров по 111 специальностям.
Среди них водители, сварщики, экскаваторщики. Иркутские предприятия оставляют заявки в центр занятости, а специалисты, в свою очередь, разрабатывают необходимые программы переквалификации. При этом получить новую профессию можно совершенно бесплатно.
В ближайших планах центра — открыть программу по обучению на специалиста анодного оборудования. Кадры, обладающие соответствующими навыками, необходимы местному алюминиевому заводу.
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