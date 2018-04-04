Активные граждане выбрали программу для «Библионочи» в Москве

Более 200 тысяч человек приняли участие в голосовании по программе «Библионочи» в Москве в проекте «Активный гражданин», они высказались за презентации книг и встречи с авторами, а также предложили провести выставки, театральные представления и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Ежегодная акция «Библионочь» в этом году пройдет в России уже в седьмой раз.

«В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования по выбору московской программы для «Библионочи-2018». Всего свое мнение по этому вопросу высказали 207251 горожанин. 19,55% участников голосования хотят встретиться с писателями. Посещение презентаций новых книг поддержали 13,80% проголосовавших, чаще всего так отвечали активные граждане в возрасте 35-45 лет», — отмечается в сообщении.

На встречах может присутствовать автор, иллюстратор, издатель книги, которые увлекательно расскажут о сложном пути, который проделала книга к своему читателю.

Мастер-классы в «ночной» библиотеке заинтересовали 12,63% участников голосования. Этот вариант организации досуга предпочли активные граждане до 35 лет. 11,29% проголосовавших хотели бы посетить тематические выставки, а театральные представления поддержали 10,47%. Такой формат мероприятий оказался больше востребован среди женской половины участников голосования.

Чуть менее популярными оказались образовательные программы (9,23%), лектории (5,8%), поэтические салоны (5,51%) и совместное чтение книг вслух (4,20%). Свой вариант ответа предложили 0,24% проголосовавших, среди идей — квесты по книгам, курсы скорочтения и конкурсы молодых поэтов.

Активные граждане не впервые участвуют в голосовании по вопросам столичных библиотек. Так, в начале 2016 года в проекте обсуждали сервис и обслуживание московских читален. Речь шла о выборе удобных способов информирования читателей о наличии необходимой литературы. По итогам голосования с июля 2017 года все городские библиотеки предоставляют посетителям доступ к электронному каталогу книг на своих официальных сайтах.

Также в начале 2016 года в «Активном гражданине» обсудили необходимость оборудования всех библиотек города доступом к оцифрованным книгам, находящимся в других книгохранилищах. Уже летом 2017 года все библиотеки Москвы оборудовали удаленным доступом к фондам Национальной электронной библиотеки с возможностью просмотра оцифрованных копий книг, справочников, энциклопедий и других изданий.