Жириновский предложил обязать губернаторов отчитываться о поддержке талантливых инженеров 

Пусть губернаторы ежегодно отчитываются о количестве молодых талантливых инженеров, которых они поддержали, заявил Владимир Жириновский в Госдуме в рамках «круглого стола», посвящённого состоянию и перспективам развития наноиндустрии в РФ.
«Надо поддерживать наших талантливых людей, вовремя их искать и не отпускать за границу. Я вообще считаю, что губернаторов необходимо обязать ежегодно отчитываться, сколько талантливых молодых инженеров они за этот период поддержали и обеспечили работой», — заявил лидер ЛДПР Жириновский.
Он призвал больше уделять внимания людям инженерных профессий и только затем — финансистам и экономистам. «Именно наши инженеры могут строить АЭС, как в Турции и в Иране. Именно наших специалистов зовут по всему миру. Так надо не дать им уехать в другие страны и стать их достоянием», — подчеркнул политик.