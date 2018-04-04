Эксперты сообщили о росте популярности белорусской сельхозтехники в России

— Наибольшей популярностью пользуются тракторы «Беларус». Этот трактор считается одним из самых недорогих и, соответственно, является самым востребованным. Вот простая арифметика: примерно за одну и ту же сумму можно купить три 200-сильных трактора «Беларус» или, например, один американский John Deere. Согласитесь, подобная разница в цене значима, особенно для небольших фермерских хозяйств. К тому же «Беларус» довольно неприхотливый трактор, который при поломке можно починить прямо в поле, — говорит представитель компании «БеларусЮгСервис» Алексей Кучеренко

Белорусские комбайны «Полесье» успешно делят российский рынок с ростсельмашевской техникой. О них аграрии отзываются как о недорогих, дешевых в обслуживании и хорошо знакомых машинах. Одно из преимуществ: в комплектации нет импортных двигателей и запчастей, которых пришлось бы долго ждать в случае поломки.

— Главной особенностью комбайнов «Полесье» являются два барабана и мощный двигатель, сделанный в Ярославле . Эти неприхотливые машины часто покупают фермеры. В основном комбайны поставляются в Россию из Беларуси , но есть и совместное предприятие. «Брянсксельмаш» выпускает комбайны «Десна-Полесье», и они сходят с конвейера уже по российским документам, — говорит представитель ТД Гомсельмаш Дмитрий Горбачев

Белорусская техника, подходящая для климатических условий России, продается практически во всех регионах. Но наиболее активно ее все же покупают на юге России и в центральном Черноземье. Особенно — в приграничных Смоленской и Брянской областях, где сельхозпредприятия несут минимальные логистические издержки. Причем если южнороссийских аграриев интересуют в первую очередь машины для растениеводства, то в Черноземье приобретают и технику для животноводческих хозяйств и комплексов. Здесь пользуется популярностью продукция белорусского предприятия «БобруйскАгроМаш»: прицепы, техника для уборки и транспортировки кормов, навозоразбрасыватели.

Помимо того что сама по себе белорусская сельхозтехника относится к низкому ценовому сегменту, стимулированию спроса способствует также специальная программа субсидирования кредитов на ее покупку. Вообще по наблюдениям экспертов, анализирующих продажи в России, примерно половина этой продукции приобретается хозяйствами за собственные средства, а половина — за средства финорганизаций: между российским банковским сектором и белорусской стороной действует соглашение, облегчающее кредитное бремя для покупателя.

В целом рынок агротехники в России растет, и белорусская продукция удерживает на нем хорошие позиции.