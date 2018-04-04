Ещё
Усадебный комплекс в парке Монрепо готовят к разбору фасада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Усадебный комплекс в парке Монрепо готовят к разбору фасада 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В усадебном комплексе выборгского парка Монрепо начато устройство лесов с последующим укрытием их пленкой от осадков. Затем реставраторы начнут снимать обшивку фасадов.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе музея заповедника «Парк Монрепо», одновременно ведется подготовка к снятию альфрейной живописи в главной зале Усадебного дома, для чего сейчас в помещении создан тепловой контур. Иначе говоря, в течение двух недель реставраторы нагнетали в помещении определенную температуру для создания соответствующего температурно-влажностного режима.
В настоящее время уточняются методики и детали по снятию живописи. После чего реставраторы проведут пробные расчистки и пробный демонтаж маленького участка живописи. Это будет сделано также комиссионно, чтобы затем выбрать оптимальное решение.
Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год.
Ivyborg.ru: последние новости
Собор в Сосновом Бору вошёл в топ-6 самых необычных церквей России Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области У курсанта, планировавшего взрыв в Петербурге, обнаружили признаки шизофрении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»228
Украина будет задерживать все крымские суда506
Сестры с электродами в мозге покончили с собой32
С Самойловой приключилось ЧП в Европе27
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля38
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение