Усадебный комплекс в парке Монрепо готовят к разбору фасада

В усадебном комплексе выборгского парка Монрепо начато устройство лесов с последующим укрытием их пленкой от осадков. Затем реставраторы начнут снимать обшивку фасадов.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе музея заповедника «Парк Монрепо», одновременно ведется подготовка к снятию альфрейной живописи в главной зале Усадебного дома, для чего сейчас в помещении создан тепловой контур. Иначе говоря, в течение двух недель реставраторы нагнетали в помещении определенную температуру для создания соответствующего температурно-влажностного режима.

В настоящее время уточняются методики и детали по снятию живописи. После чего реставраторы проведут пробные расчистки и пробный демонтаж маленького участка живописи. Это будет сделано также комиссионно, чтобы затем выбрать оптимальное решение.

Напомним, срок окончания реставрационных работ в парке — 2019 год.