Михаил Дегтярев ответит на 33 острых вопроса 

4 апреля в 16:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт молодёжное интерактивное-шоу «33 вопроса политику», организованное совместно с Молодёжным Парламентом при Госдуме.
Гость интерактивного — шоу — председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Владимирович Дегтярев (ЛДПР).
В ходе разговора гостю будут заданы 33 вопроса. Среди них вопросы о состоянии молодёжной политики в России, подготовке к проведению чемпионата мира по футболу-2018, партийной работе, качестве законотворческой работы и молодёжных проектах.
Пресс-центр «Парламентской газеты» находится по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, дом 28, здание издательства «Пресса» УДП (от станции метро «Белорусская-радиальная» — 800 метров), 2-й этаж.
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