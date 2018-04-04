Жители разрушающегося дома в Челябинске добились отмены платы за капремонт 

Жители дома № 21 на улице Коммунаров в Челябинске долго добивались признания его непригодным для проживания. Хозяевам квартир всё это время приходилось платить за капремонт бывшего общежития, в котором обрушается кирпичная стена. В марте четырёхэтажку всё-таки включили в список аварийных, но скорого переселения людям не обещают. Но от платы за капитальный ремонт теперь их освободят.
— Мы обращались за помощью во все инстанции, чтобы на наш дом обратили внимание и признали его аварийным, — рассказала жительница дома № 21 на улице Коммунаров Лиана. — Нам давали отписки и направляли обратиться в суд. Дом был в программе капитального ремонта в 2016 и 2017 годах. Сейчас его снимают с программы. Дело в том, что у нас крошится и обваливается кирпичная стена — состояние дома предаварийное. При этом всё это время нам присылают квитанции за капремонт.
В руководстве регоператора капремонтов 74.ru подтвердили, что работы были запланированы ещё два года назад. Но по объективным причинам ремонтировать здание бывшего общежития так и не начали.
— По краткосрочному плану в 2016 году на этом доме был запланирован капремонт фасада, фундамента, системы водоснабжения, — уточнили в компании. — Мы выполнили свои функции технического заказчика и провели все необходимые процедуры по заключению договоров с подрядчиками на строительно-монтажные работы. Но при обследование здания подрядчик увидел дефекты и повреждения строительных конструкций, а также предаварийное состояние конструктивных элементов здания, о чём составлены акты технического обследования.
В Челябинске есть 10 домов, которые нужно расселить в первую очередь — жить в них небезопасно
Регоператор обратился в управление ЖКХ Челябинска с просьбой проверить техническое состояние дома. Если четырёхэтажку признают аварийной, её должны снять с программы капремонта, приостановить платежи регоператору и включить в список на расселение.
Долго жители оставались в неведении: переведут ли их дом из программы капитального ремонта в программу переселения. После запроса 74.ru в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) ситуация прояснилась.
— Распоряжением администрации Челябинска 7 марта 2018 года дом № 21 по улице Коммунаров признан аварийным и подлежащим сносу, — уточнили в КУИЗО. — Сейчас в Челябинске 65 многоквартирных домов признаны аварийными до 7 марта 2018 года, из них 10 нужно расселить в первоочередном порядке.
Это означает, что жители четырёхэтажки на Коммунаров в ближайшее время не смогут рассчитывать на новое жильё. Впрочем, люди могут обратиться в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧП в Челябинске, которая проведёт свою проверку. Если проживание в этом доме угрожает жизни жильцов, его также расселят в первую очередь.
В марте этого года в доме на Копейском шоссе, 8а в Челябинске 16 марта обрушилась фасадная стена. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу. После происшествия прокуратура начала проверку, которая и послужила поводом для более подробных разбирательств по переселению челябинцев из ветхих домов. Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев предположил, что стену могли обрушить специально.
Ранее прокуратура Челябинска внесла представление главе города Евгению Тефтелеву с требованием найти средства на расселение жителей аварийных домов. Нового жилья ждут 123 семьи.