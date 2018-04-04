Жители разрушающегося дома в Челябинске добились отмены платы за капремонт

Жители дома № 21 на улице Коммунаров в Челябинске долго добивались признания его непригодным для проживания. Хозяевам квартир всё это время приходилось платить за капремонт бывшего общежития, в котором обрушается кирпичная стена. В марте четырёхэтажку всё-таки включили в список аварийных, но скорого переселения людям не обещают. Но от платы за капитальный ремонт теперь их освободят.

— Мы обращались за помощью во все инстанции, чтобы на наш дом обратили внимание и признали его аварийным, — рассказала жительница дома № 21 на улице Коммунаров Лиана. — Нам давали отписки и направляли обратиться в суд. Дом был в программе капитального ремонта в 2016 и 2017 годах. Сейчас его снимают с программы. Дело в том, что у нас крошится и обваливается кирпичная стена — состояние дома предаварийное. При этом всё это время нам присылают квитанции за капремонт.

В руководстве регоператора капремонтов 74.ru подтвердили, что работы были запланированы ещё два года назад. Но по объективным причинам ремонтировать здание бывшего общежития так и не начали.

— По краткосрочному плану в 2016 году на этом доме был запланирован капремонт фасада, фундамента, системы водоснабжения, — уточнили в компании. — Мы выполнили свои функции технического заказчика и провели все необходимые процедуры по заключению договоров с подрядчиками на строительно-монтажные работы. Но при обследование здания подрядчик увидел дефекты и повреждения строительных конструкций, а также предаварийное состояние конструктивных элементов здания, о чём составлены акты технического обследования.

В Челябинске есть 10 домов, которые нужно расселить в первую очередь — жить в них небезопасно

Регоператор обратился в управление ЖКХ Челябинска с просьбой проверить техническое состояние дома. Если четырёхэтажку признают аварийной, её должны снять с программы капремонта, приостановить платежи регоператору и включить в список на расселение.

Долго жители оставались в неведении: переведут ли их дом из программы капитального ремонта в программу переселения. После запроса 74.ru в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) ситуация прояснилась.

— Распоряжением администрации Челябинска 7 марта 2018 года дом № 21 по улице Коммунаров признан аварийным и подлежащим сносу, — уточнили в КУИЗО. — Сейчас в Челябинске 65 многоквартирных домов признаны аварийными до 7 марта 2018 года, из них 10 нужно расселить в первоочередном порядке.

Это означает, что жители четырёхэтажки на Коммунаров в ближайшее время не смогут рассчитывать на новое жильё. Впрочем, люди могут обратиться в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧП в Челябинске, которая проведёт свою проверку. Если проживание в этом доме угрожает жизни жильцов, его также расселят в первую очередь.

В марте этого года в доме на Копейском шоссе, 8а в Челябинске 16 марта обрушилась фасадная стена. Кирпичная кладка осела, и в подъезде двухэтажки образовалась большая дыра на улицу. После происшествия прокуратура начала проверку, которая и послужила поводом для более подробных разбирательств по переселению челябинцев из ветхих домов. Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев предположил, что стену могли обрушить специально.