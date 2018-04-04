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Иван Попков: Мы услышали от губернатора важный посыл
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Иван Попков: Мы услышали от губернатора важный посыл 

АиФ 1 час назад
Совет муниципальных образований, который прошел сегодня Красноармейском районе помог местным руководителям определить задачи на стратегическую перспективу. В форуме принял участие Валерий Радаев. Глава Новобурасского МО — Новобурасского МР Иван Попков высказал общее настроение участников.
— Отрадно, что собравшись сегодня по знаменательному поводу, мы смогли пообщаться с губернатором и услышать от него важный посыл и определение задач на стратегическую перспективу, — отметил глава. — Поддержка местных инициатив — это именно то, что нам нужно сегодня в работе по обустройству комфортной городской среды. Развитие гражданской ответственности, инициативности — все это стоит в едином ряду задач по стратегическому планированию социально-экономического развития районов. Был выбран отличный формат мероприятия, когда мы перед встречей с главой региона смогли на тематических площадках детально обсудить важные моменты и волнующие нас вопросы. Общее собрание прошло результативно. И я уверен, что в ближайшее время мы уже увидим результаты решения задач, которые ставит перед нами население и руководство области.
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