Иван Попков: Мы услышали от губернатора важный посыл

Совет муниципальных образований, который прошел сегодня Красноармейском районе помог местным руководителям определить задачи на стратегическую перспективу. В форуме принял участие Валерий Радаев . Глава Новобурасского МО — Новобурасского МР Иван Попков высказал общее настроение участников.

— Отрадно, что собравшись сегодня по знаменательному поводу, мы смогли пообщаться с губернатором и услышать от него важный посыл и определение задач на стратегическую перспективу, — отметил глава. — Поддержка местных инициатив — это именно то, что нам нужно сегодня в работе по обустройству комфортной городской среды. Развитие гражданской ответственности, инициативности — все это стоит в едином ряду задач по стратегическому планированию социально-экономического развития районов. Был выбран отличный формат мероприятия, когда мы перед встречей с главой региона смогли на тематических площадках детально обсудить важные моменты и волнующие нас вопросы. Общее собрание прошло результативно. И я уверен, что в ближайшее время мы уже увидим результаты решения задач, которые ставит перед нами население и руководство области.