Встреча главы управы района Текстильщики Александра Николаевича Матыцина с жителями состоится 18 апреля 2018 г.

В библиотеке № 113, которая расположена на Саратовской улице, 18 апреля состоится встреча главы управы района Текстильщики Александра Николаевича Матыцина с населением. На ней также будут присутствовать заместители главы и сотрудники отделов управы, представители различных организаций района, в том числе руководитель местного «Жилищника».

— Тема встречи — «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период».

Начало мероприятия в 19.00. Библиотека № 113 расположена по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2.