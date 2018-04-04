Встреча главы управы района Текстильщики Александра Николаевича Матыцина с жителями состоится 18 апреля 2018 г. 

В библиотеке № 113, которая расположена на Саратовской улице, 18 апреля состоится встреча главы управы района Текстильщики Александра Николаевича Матыцина с населением. На ней также будут присутствовать заместители главы и сотрудники отделов управы, представители различных организаций района, в том числе руководитель местного «Жилищника».
— Тема встречи — «О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период».
Начало мероприятия в 19.00. Библиотека № 113 расположена по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2.