5 апреля возможны кратковременные отключения телерадиовещания

фото pixabay.com5 апреля возможны кратковременные отключения телерадиовещания5 апреля в Нижнем Новгороде планируется ограничение вещания эфирных теле— и радиоканалов, трансляцию которых осуществляет радиотелевизионная станция «Нижний Новгород» филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр». Планируемые отключения необходимы для безопасного проведения работ по созданию новой архитектурно-художественной подсветки (АХП) нижегородской телебашни. В частности, будет выполняться настройка светотехнического оборудования на отметках 148 — 180 метров.

С 01:00 до 05:00 (МСК) будет ограничено вещание первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2);

По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, работы по монтажу новой архитектурно-художественной подсветки выходят на финишную прямую, идет этап отладки оборудования. Уже сейчас по вечерам нижегородцы могут наблюдать тестирование элементов подсветки. Новая городская достопримечательность предстанет перед горожанами во всей красе в мае.

Архитектурное освещение телебашни — это проект, инициированный РТРС и реализуемый при участии Правительства Нижегородской области

Современная АХП позволит «заливать» инженерное сооружение различными цветами и воспроизводить множество динамических визуальных сценариев. Проектом предусмотрено создание световой композиции, символизирующей «Волго-Окский маяк». Эффект «маяка» обеспечит световой пояс, расположенный в районе технологической площадки на высоте 140 метров.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться в Центр консультационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245-2015.