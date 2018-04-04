«Цена кабельной продукции не может быть ниже себестоимости»

«Причиной каждого второго пожара в России является неисправность электроприборов, причем наиболее пожароопасными являются кабельные изделия — более 60% к общему числу пожаров от электроустановок. Причины короткого замыкания: старая, поврежденная или некачественная электропроводка, монтаж, выполненный с нарушениями, повреждение изоляции кабеля, старые и вышедшие из строя электроприборы, ослабление мест соединения проводов, обрывы линии.

К сожалению, не все производители добросовестно относятся к своим обязанностям, работая на „количество в ущерб качеству“, занижают диаметры токопроводящих жил. Используют некачественный металл и изоляцию и т.д., поставляя, мягко говоря, некачественную и контрафактную продукцию.

Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ряду норм: ГОСТ, ИСО, ПТЭЭП, ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ „Технический регламент о требованиях пожарной безопасности“, СНИП 3-05-06-85 „Электротехнические устройства“ и т.д., быть максимально безопасной и удобной в использовании. Именно поэтому необходимо еще на стадии производства тестировать продукцию на предмет качества, проверять целостность жил. Следует удостовериться, что кабель хорошо показывает себя во время горения — не распространяет огонь, т.е. плавится, а не горит. Норма горения для мест массового скопления людей составляет не менее 90 минут,

На сегодня существует множество методов проверки кабельно-проводниковой продукции (КПП), гарантирующих безопасность ее эксплуатации. К примеру, специалисты ГК „Москабельмет“ обеспечивают строгое соответствие выпускаемых кабелей нормативам по конструктивным параметрам и электрической безопасности — изоляция жил, диаметр кабеля, маркировка, проводят испытания используемых в производстве кабельно-проводниковой продукции материалов, перечень которых обозначен в конструкторской документации.

Также при выборе КПП нужно рассматривать только проверенных производителей, членов крупных российских ассоциаций. Например, массовый оборот фальсифицированной, низкокачественной кабельно-проводниковой продукции на электротехническом рынке РФ привел ведущих представителей кабельной промышленности России, Ассоциации „Электрокабель“, Ассоциации „Честная позиция“, Алюминиевой Ассоциации России к необходимости создания важного проекта „Кабель без опасности“.

Активная фаза проекта началась с июля 2016 года и продолжается по сей день: ведется борьба с производителями и распространителями незаконной продукции, активная работа с участниками рынка, разрабатываются вспомогательные документы. Высокие требования к кабельно-проводниковой продукции производства компаний-участников проекта „Кабель без опасности“, выступают гарантом качества их кабелей, которые соответствуют международным стандартам. Участники проекта активно проводят мониторинг рынка КПП, исследуют изъятую из оборота продукцию на предмет соответствия нормам, повышают уровень ответственности и добросовестности участников рынка.

Чтобы предотвратить возгорание КПП, необходимо предпринять конкретные меры: как уже выше было сказано — в первую очередь, выбрать добросовестного производителя, который гарантирует качество кабелей, досконально и регулярно проверять изоляцию проводов. Ни под каким предлогом не следует использовать старые и некачественные кабели, проявить аккуратность, профессионализм и тщательность при проведении электромонтажных работ. Требуется установить автоматические защитные устройства и устройства оперативного контроля и доступа, регулярно проверять состояние электрики, отказаться от эксплуатации поврежденных электроприборов. Выполнение этих нехитрых правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания и его следствия — пожара.

Использование некачественной кабельно-проводниковой продукции собственниками общественных заведений напрямую связано с желанием сэкономить деньги и максимизировать свою прибыль любыми способами. Недобросовестные производители и поставщики КПП пользуются этим, предлагая бизнесменам некачественные, а главное, опасные кабели по крайне привлекательным ценам. Но цена не может быть ниже себестоимости, это факт. При производстве кабельной продукции применяются дорогостоящие цветные металлы — медь и алюминий, которые составляют порядка 80% себестоимости готового кабеля.

Что касается государственного контроля, то он должен быть централизованным, реальным и систематическим. Так, в 2015 году Указом президента РФ № 31 была создана Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В кабельной промышленности комиссия нашла огромную поддержку со стороны проекта „Кабель без опасности“, объединившего участников отраслевого рынка».

Фото с официальной страницы ГК Москабельмет в ВК