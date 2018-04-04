ОБЗОР: Новые запреты на пиво в «пластике» вредят рынку, не снижая алкоголизм — пивовары РФ

МОСКВА , 4 апр /ПРАЙМ/. Новые ограничения на выпуск пива в пластиковых бутылках станут губительными для отечественной пивоваренной отрасли, затронут смежные рынки и объем поступлений акцизов в бюджет РФ , но при этом не помогут в борьбе с алкоголизмом среди россиян, считают опрошенные РИА Новости российские пивоваренные компании.

В среду группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о поэтапном запрете производства, оборота и розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре (ПЭТ-таре) объемом более 0,5 литра. В 2017 году в РФ было последовательно запрещено производство, а затем и розничная продажа на внутреннем рынке алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра.

Выпуск пива в больших пластиковых бутылках для экспорта сейчас разрешен. Внесенный в Госдуму законопроект запрещает с 1 января 2019 года производство и оборот алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1 литра, а с 2020 года — более 0,5 литра. При этом, как и сейчас, данные ограничения не будут распространяться на пиво и пивные напитки, предназначенные для экспорта.

"Мы считаем, что введение запрета на производство пива в ПЭТ-таре объемом более 0,5 литра станет губительным для отрасли, поскольку даже предыдущее ограничение на выпуск продукции в ПЭТ таре до 1,5 литра крайне негативно сказалось на рынке", — отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев

Он указал, что прогнозы регуляторов о том, что все объемы будут перераспределены среди других видов упаковки, меньших по объему, не оправдались. «Введение запрета отразилось на падении рынка на 5% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, когда мы впервые с 2008 года наблюдали стабилизацию», — добавил собеседник агентства.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Представитель AB InBev Efes отметил, что пиво в пластиковых бутылках до сих пор занимает значимый объем рынка — около 40%. Дальнейшее ограничение на выпуск пива в ПЭТ-таре объемом более 0,5 литра, по его словам, равносильно полному запрету использования этой упаковки, так как потребует «колоссальных затрат» на переоборудование или установку новых линий — до 5-7 миллионов евро на одну линию.

"Подобные затраты сложно понести даже крупному производителю, не говоря о среднем и мелком бизнесе, который практически перестанет существовать. В этом случае неизбежно резкое падение пивоваренного рынка и закономерное сокращение поступления акцизов в бюджет. На данный момент на пиво приходится практически половина акцизов, собираемых со всей алкогольной продукции", — подчеркнул Дурдыев.

Падение рынка, продолжил он, приведет к сокращению рабочих мест не только в пивоваренной отрасли, но и в смежных с ней отраслях. «Одно рабочее место в производстве пива обеспечивает 10 рабочих мест в смежных сферах, начиная с логистики и заканчивая поставщиками услуг», — привел он пример.

Наконец, рост затрат на производство пива отразится на стоимости конечного продукта для потребителя и может стать триггером для переключения на крепкий, а, возможно, и на нелегальный алкоголь. «Мы знаем, что, когда цена легального алкоголя становится менее доступной, потребитель делает свой выбор в пользу нелегального алкоголя, который чаще всего оказывается опасным для здоровья», — напомнил Дурдыев.

Пивоваренная компания «Балтика» также выступила против подобных ограничений. «Уже установленный законом для российского рынка предельный объем пластиковой упаковки в 1,5 литра является жестким, но все же позволяет производителям пива и смежным отраслям постепенно адаптировать производственные процессы к новым требованиям», — сообщили в пресс-службе производителя.

"Дальнейшее ограничение объема ПЭТ нецелесообразно, поскольку крайне негативно скажется на пивоваренной промышленности и смежных отраслях, не оказывая при этом влияния на снижение потребления алкоголя", — добавили в «Балтике». По мнению компании, ограничение ПЭТ на данный момент является наиболее значимым фактором, влияющим на падение пивоваренного рынка. Предлагаемое же новое ограничение ПЭТ-упаковки будет способствовать дальнейшему ухудшению ситуации на пивоваренном рынке и приведет к негативным экономическим последствиям.

ПОЛЕЗЕН ЛИ ЗАПРЕТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Авторы нового законопроекта считают, что запрет розничной продажи алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.

Пивоваренные компании этот тезис не разделяют. По мнению директора по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилла Болматова , данная инициатива вредна и направлена на создание преференций одним видам упаковки перед другими, а вовсе не на борьбу с алкоголизацией.

"В полуторалитровой ПЭТ-бутылке пива содержится в два с лишним раза меньше алкоголя, чем в стандартной стеклянной бутылке водки, при этом средняя стоимость грамма спирта в пиве существенно выше, чем в водке", — указывает он.

"По опыту ранее принятого ограничения пластиковой упаковки до полутора литров, вступившего в силу в прошлом году, мы видим, что новое ограничение не достигнет не только декларируемых целей, но и скрытых. В результате того ограничения, производство пива в алюминиевой банке отнюдь не выросло, зато существенно выросли продажи разливного пива, когда потребители могут покупать пиво в собственную тару любого размера и материала", — добавил Болматов.

В «Балтике» также отметили, что решение проблемы алкоголизации населения требует не новых законодательных ограничений, а эффективного комплексного применения действующего законодательства и заинтересованного участия государства, общества и отрасли.