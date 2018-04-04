В Нижнем Новгороде состоится церемония вручения премии «Профессор года» 

фото pixabay.comВ Нижнем Новгороде состоится церемония вручения премии «Профессор года»5 апреля 2018 года в 10.00 в ННГУ имени Н. И. Лобачевского состоится церемония вручения премии «Профессор года» по ПФО и Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аттестации научно-педагогических кадров: проблемы и перспективы». В мероприятии примет участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.
По данным Российского профессорского собрания, торжественные церемонии проходят в 17 ведущих вузах России с27 марта по 7 июня 2018 года. Вручение премии в региональной номинации организовано в 7 федеральных округах. Среди лауреатов премии «Профессор года» по ПФО ученые из Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Казани, Саранска и других городов. На конференции с докладами выступят председатель Российского профессорского собрания, заведующий кафедрой гражданского общества МГИМО (У) МИД РФ Владислав Гриб, главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ Игорь Мацкевич и директор Института аспирантуры и докторантуры ННГУ Борис Бедный.
Справка. «Профессор года» — общественно-профессиональное почетное звание, присваиваемое Общероссийской общественной организацией «Российское профессорское собрание». Инициатива о создании премии как знака признания выдающихся профессиональных заслуг представителя высшей школы была выдвинута и поддержана в ходе Первого Профессорского форума, прошедшего 1 февраля 2018 года в Москве и собравшего более тысячи представителей ВУЗов почти всех регионов страны. Первая церемония вручения Премии «Профессор года» прошла в Актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 27 марта 2018 года и стала частью конференции «Проблемы преподавания педагогики в ведущих университетах: лучшие практики, тенденции, проблемы».