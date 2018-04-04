Ольга Бузова надела костюм за 787 тысяч рублей

@buzova86Ольга Бузова надела костюм за 787 тысяч рублейИмя Ольги Бузовой (32) уже давно перестало ассоциироваться исключительно с телепроектом «Дом 2». Девушка всерьез занимается бизнесом, один за другим расширяя зону своего влияния во всех сферах. После запуска собственной линии одежды и вокального проекта, знаменитость решила замахнуться на глобальную работу. Звезда анонсировала выход своего проекта Buzar. В этом приложении фанаты Ольги смогут запускать свой бизнес, общаться, совершать покупки, заказывать билеты на мероприятия и не только.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Апр 2018 в 12:52 PDT Презентацию своего детища певица затеяла в микроблоге, на который подписано более 12 миллионов человек. Ольга выложила фотографию, на которой предстала в строгом брючном костюме и туфлях-лодочках от именитого французского Модного дома. Наряд этого бренда обошелся звезде в 787 тысяч рублей. Читай также: Ольга Бузова объявила кастинг на роль своего мужа.