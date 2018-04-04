Жителям бараков разрешат отселяться в другие города 

Жилье для граждан, отселяемых из аварийных домов, будет предоставляться не только по месту их проживания, но и в соседних муниципалитетах региона. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс (ЖК) 3 апреля вынесены на рассмотрение депутатов Госдумы РФ, сообщает сайт федерального парламента.
Речь идет о жилых помещениях, предоставляемых отселенцам по договорам социального найма. Согласно действующей норме, это должно быть благоустроенное жилье, равнозначное по площади ранее занимаемому помещению и расположенное в границах того же населенного пункта.
Поправки в ЖК, предложенные депутатами Михаилом Щаповым (КПРФ) и Виктором Шрейдером ("Единая Россия"), позволят расширить географию отселения. Правда, для «переезда» в другой город потребуется письменное согласие отселяемого.
Кроме того, вариант со сменой муниципалитета будет возможен только в четырех случаях: в связи со сносом дома, переводом жилого помещения в разряд нежилого, признанием дома непригодным для проживания, а также в связи с изъятием участка, на котором расположено здание, для муниципальных либо государственных нужд. Таким образом, на отселение из-за капремонта или реконструкции поправки распространяться не будут.
Стоит напомнить, что власти Свердловской области в 2018 году планируют переселить из аварийных домов, расположенных в регионе и предназначенных к сносу, свыше 1 000 человек. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», около трети потенциальных отселенцев проживает в столице Урала.
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