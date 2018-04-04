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Танцевальный ансамбль Обручевского района исполнил зажигательный танец
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Танцевальный ансамбль Обручевского района исполнил зажигательный танец 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Состоялся III Международный хореографический конкурс «Весенние встречи. Москва».
Танцевальный ансамбль школы № 121 «Багратиони» принял участие в этом грандиозном фестивале танца. С огромным темпераментом и волей к победе участники ансамбля исполнили зажигательный горский танец. Жюри, в состав которого входили известные балетмейстеры-постановщики, педагоги ведущих вузов и школ искусств страны, по достоинству оценили конкурсантов и присудили коллективу школы № 121 «Багратиони» диплом лауреата II степени. Руководство школы от души поздравило танцоров и руководителя ансамбля Отари Шалвовича Джишкариани и пожелало дальнейших успехов.
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