Девушка и Сеть

Можно в очередной раз посмеяться над непобедимым стремлением современного человека непрерывно делать селфи, фото, видео, выставлять их в ненасытных, как Молох, и бездонных, как Вселенная, социальных сетях. Можно порассуждать о цифровых технологиях, изменивших общественное сознание, превративших человека в пылинку виртуального мира. Можно вспомнить историю массовых психозов, например, «танцевальную чуму», когда в средневековой Европе целые деревни вдруг пускались в дикий пляс и никак не могли остановиться.

Или — эпизод из советского фильма «Железный поток», когда во время Гражданской войны в колонне беженцев кто-то поставил на патефон пластинку с хихиканьем комиков. И вся колонна — дети, взрослые, старики, мужчины, женщины, солдаты, гражданские, пролетарии, интеллигенты — вдруг замерли и зашлись неостановимым — на грани безумия — хохотом.

Смеяться, правда, не хочется.

Вряд ли кто-нибудь сегодня готов отказаться от полезных электронных устройств. Но не превратился ли сам человек в приложение к этим, как пишут социологи, «формирующим сознание» игрушкам ХХI века? Есть нечто сюрреалистическое в многочисленных мигающих голубым светом гаджетах на концертах, научных собраниях, любых массовых, включая панихиды и проводы в последний путь, мероприятиях. В вагонах метро, автобусах люди, даже если едут вместе, почти не общаются. Уткнувшись в экраны, они существуют в других реальностях, видимо, более важных и интересных, чем находящийся рядом знакомый или родной человек.

Сеть можно уподобить некоему всемирному существу, у которого есть душа и тело. Душа — оцифрованное культурное достояние человечества. Тело — «миллионопалый» (по Маяковскому) и neverlasting (бесконечный) репортаж о том, где были, что видели, что съели и… далее по списку рядовые солдаты бесчисленной армии Сети.

У Сети много измерений и тайн. Одни исследователи полагают, что поголовная «сетевизация» свидетельствует о катастрофическом снижении интеллектуального уровня населения. Другие рассматривают массовый уход в Сеть, как реакцию на недружественные реалии окружающей жизни. Третьи — что Сеть виртуально воспроизводит все несовершенства человеческой натуры, в частности, эгоизм и тщеславие, даёт возможность даже самой непримечательной личности заявить о себе, а главное, снискать признание у близкой по уровню развития аудитории.

Сеть многолика и неуловима, как непрерывно вращающееся зеркало. В этом зеркале можно разглядеть и романтику, и погоню за прекрасным мгновением, и тоску по «уходящим объектам», и вечную человеческую мечту о бессмертии.

В своё время недоумение у литературной общественности вызвала немотивированно высокая оценка Сталиным малохудожественного стихотворения Горького «Девушка и Смерть». «Эта штука сильнее, чем „Фауст“ Гёте (любовь побеждает смерть)», — начертал вождь поверх строчек: «Что ж, — сказала Смерть, — пусть будет чудо! Разрешаю я тебе — живи! Только я с тобой рядом буду. Вечно буду около любви!» Если заменить слово «Смерть» на «Сеть», то откроется (с неожиданной стороны) ещё одна тайна цифрового измерения современной цивилизации. Жизнь становится Сетью, а Сеть — жизнью

Человек, едва научившись мыслить, начал выражать своё отношению к миру. Сохранилось немало наскальных рисунков первобытных людей. Удивительно, там есть мамонты, саблезубые тигры, бизоны, деревья, даже облака, но крайне редко можно встретить изображение самого человека. В то время человек отнюдь не считал себя центральной фигурой мира, воспринимал окружающую природу и собственную жизнь, как дар свыше.

Сегодня человеческое «Я!» вознеслось превыше природы, здравого смысла, инстинкта самосохранения и прочих важных вещей. Мы живём отражением в зеркале Сети нашего обобщённого «Я». Пока ещё каждый видит в нём то, что хочет. Кто-то — прыгающего котика. Кто-то Настю Рыбку с олигархами и чиновниками. Кто-то — печальное («Мы будем жить плохо, но не долго», как говорил Черномырдин) будущее: задыхающуюся от свалок, превращающуюся в мусор землю, пластиковые острова в океане, отравленные реки, мёртвые леса. Кому-то даже приходит в голову мысль, что это происходит потому, что в мусор превратился сам человек.

Пока ещё Сеть не удаляет такого рода контент. Но кто знает, что будет дальше?

Не будем пессимистами. Зачем грустить, если можно сделать отличный селфи?