В США нашли прослушивающие разговоры вашингтонцев шпионские устройства

Правительство США впервые признало существование в Вашингтоне устройств, которые предполагаемые шпионы или преступники могут использовать для отслеживания мобильных телефонов и перехвата звонков и сообщений. Об этом пишет Associated Press

Использование поддельных станций иностранными разведчиками давно вызывает озабоченность американцев, но до сих пор официальной реакции по этому вопросу не было. Однако сейчас в распоряжении агентства оказался ответ Министерства внутренней безопасности США на запрос сенатора Рона Уайдена

В нем ведомство признает, что в 2017 году в Вашингтоне действительно обнаружили аномальную активность подозрительных устройств. В то же время их тип или вероятные владельцы, а также число и месторасположение, не указывается. В письме говорится, что у него нет оборудования и средств для обнаружения аппаратов, даже если их использование иностранными правительствами «может угрожать национальной и экономической безопасности США».

Подобные поддельные станции связи в народе называют Stingrays: по аналогии с используемыми полицией. Они могут стоить от тысячи до 200 тысяч долларов и в среднем имеют размер с портфель. В то же время некоторые могут быть похожи на мобильный телефон или размещаться на низколетящих самолетах. Устройства перехватывают сигнал, могут отследить его точное место, некоторые пытаются установить на смартфоны вредоносное программное обеспечение. Кроме того, они заставляют мобильные переключаться на более старую и нешифрованную связь 2G ради прослушки.

В Вашингтоне живут и работают тысячи военнослужащих и сотрудников различных спецслужб. Они предпринимают меры по защите своих данных, но обычные жители легко могут стать жертвами.