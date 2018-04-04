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Члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике поддержали инициативу калининградских депутатов по обороту сельхозземель
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Члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике поддержали инициативу калининградских депутатов по обороту сельхозземель 

Псковская губерния 1 час назад
Постоянный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу проводит 4 апреля совещание в Пскове: как сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания, члены комитета по инициативе Калининградской области рассмотрели вопрос о внесении изменений в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Речь идёт о том, чтобы ускорить вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, неиспользуемых длительное время. «В Калининградской области всего 800 тысяч гектаров пахотных земель, и из них 15-20 тысяч гектаров — это неиспользуемые земли, которые невозможно изъять, — рассказал о существующей проблеме заместитель председателя постоянного комитета Калининградской областной Думы по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Павел Лоцман. — Эти разбросанные кусочками между большими фермерами земли зарастают, но с ними невозможно ничего сделать». Представители других регионов СЗФО подтвердили, что в их регионах ситуация аналогичная. «Прецеденты изъятия таких земель мне неизвестны. Де-юре существует такая возможность, а де-факто?» — обратилась к коллегам зампредседателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова. В развитие обсуждения министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова предложила внести в федеральное законодательство дополнительные поправки, которые позволят регионам не затрачивать бюджетные средства на приобретение неликвидных земельных участков и направить бюджетные ресурсы на покупку действительно необходимых земель сельскохозяйственного назначения. Как уточняет пресс-служба псковского парламента, депутаты единогласно одобрили подготовленные поправки в федеральный закон, приняли решение отразить прозвучавшие предложения в протоколе и продолжить обсуждение вопроса как в рамках работы комитета, так и на площадке всей парламентской ассоциации. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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