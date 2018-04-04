Служба идет на пользу

Начался весенний призыв, в ходе которого планируется отправить в ряды Вооруженных сил свыше шести тысяч жителей столицы. Кампания только стартовала, но военкоматы уверены, что план будет выполнен, причем без применения чрезвычайных мер. Охота за уклонистами, похоже, окончательно ушла в прошлое. Сегодня молодые люди идут в армию не со страхом, но с интересом.

Выдохнуть могут и родители — кровиночку теперь можно будет регулярно слышать по телефону, а при необходимости — и посетить.

Для молодых людей сегодня служба в армии перестала быть некоей инициацией перед вступлением во взрослую жизнь. Год службы воспринимается скорее как поездка в лагерь экстремального туризма. Хорошо ли это? Наверное, неплохо. Сложилась практически идеальная ситуация — в военкоматы приходят те, кто и правда желает служить. Таких даже больше, чем предусмотрено «вакансий» планами Минобороны . Так что военкомы теперь могут отбирать себе только самых лучших и здоровых.

За счет такой положительной селекции изменилось и само отношение к службе, которая больше не ассоциируется с уделом неудачников, у кого не хватило возможностей «откосить». Психология современных призывников — это психология победителей. Многие из них желают попасть в десант, части морской пехоты, разведку, на флот. Там, где, по мнению призывников, служба наиболее героическая. Так, после выхода фильма «В зоне особого внимания» мальчишки валом повалили в Воздушно-десантные войска.

Не все, конечно, так настроены. Есть и такие призывники, которые просто решили не вступать в конфликт с законом и прослужить положенный год. Да, армия — это не их призвание, но они готовы отдать ей год жизни.