Между Госбанком и Центральным рынком Волгограда построят двухэтажный торговый комплекс

Сорок неравнодушных волгоградцев на публичных слушаниях проголосовали за одобрение возведения двухэтажного здания общественно-делового значения, почти на всем участкее, занимаемом сейчас торговыми павильонами между входом в Центральный рынок и зданием Госбанка на проспекте Ленина в Центральном районе.

Как рассказали V1.ru в администрации Волгограда , ООО «Русна» и ООО «Дигест» обратились в мэрию с предложением разрешить им использовать большую площадь при возведении нового здания на участке, занимаемом уцелевшими торговыми павильонами.

— Коммерсанты попросили увеличить процент застройки в границах земельного участка с 60 до 83%. Также они вынесли предложение уменьшить минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта и мест на погрузочно-разгрузочных площадках с 20 до нуля, — пояснили в мэрии.

Отметим, что одним из учредителей ООО «Дигест», которое хлопотало за участок, является Ольга Евгеньевна Колесникова — полная тёзка супруги заместителя главы Волгограда Владлена Колесникова.

На публичных слушаниях, состоявшихся 22 марта, 40 небезразличных к судьбе города волгоградцев высказались за возведение двухэтажного объекта капитального строительства, предположительно торгового назначения. Против проголосовал только один человек.

По мнению председателя регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерия Котельникова, намеченная стройка вызывает много вопросов.