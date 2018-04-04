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Между Госбанком и Центральным рынком Волгограда построят двухэтажный торговый комплекс
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Между Госбанком и Центральным рынком Волгограда построят двухэтажный торговый комплекс 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сорок неравнодушных волгоградцев на публичных слушаниях проголосовали за одобрение возведения двухэтажного здания общественно-делового значения, почти на всем участкее, занимаемом сейчас торговыми павильонами между входом в Центральный рынок и зданием Госбанка на проспекте Ленина в Центральном районе.
Как рассказали V1.ru в администрации Волгограда, ООО «Русна» и ООО «Дигест» обратились в мэрию с предложением разрешить им использовать большую площадь при возведении нового здания на участке, занимаемом уцелевшими торговыми павильонами.
— Коммерсанты попросили увеличить процент застройки в границах земельного участка с 60 до 83%. Также они вынесли предложение уменьшить минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта и мест на погрузочно-разгрузочных площадках с 20 до нуля, — пояснили в мэрии.
Отметим, что одним из учредителей ООО «Дигест», которое хлопотало за участок, является Ольга Евгеньевна Колесникова — полная тёзка супруги заместителя главы Волгограда Владлена Колесникова.
На публичных слушаниях, состоявшихся 22 марта, 40 небезразличных к судьбе города волгоградцев высказались за возведение двухэтажного объекта капитального строительства, предположительно торгового назначения. Против проголосовал только один человек.
По мнению председателя регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерия Котельникова, намеченная стройка вызывает много вопросов.
— За несколько месяцев до сноса властями киосков и павильонов в центре города с аргументацией, что они портят исторический облик Волгограда, орган госохраны памятников культуры допустил вывод объекта на Ленина 16 Д из охранной зоны объекта культурного наследия «Комплекс застройки проспекта Ленина». Поэтому этот павильон не снесли, как многие другие ларьки в центре. Сейчас ООО «Дигест» и ООО «Русна» хотят возвести между двумя объектами культурного наследия зданием Центробанка и домом 16 на проспекте Ленина непонятную двухэтажку. Кроме как убожеством, это назвать нельзя. Глядя на такие действия, можно подумать, что органы власти лоббируют интересы этих коммерческих компаний. По каким причинам они это делают? Думаю, все понимают.
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