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Освещение восстановили в одном из дворов на Зеленоградской улице
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Освещение восстановили в одном из дворов на Зеленоградской улице 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» во дворе дома 25, корпус 4 восстановили освещение. О выполнении работ отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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