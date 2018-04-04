В Кузбассе устанавливают круглосуточное наблюдение за реками

Кемеровской области устанавливают круглосуточное наблюдение за реками, сообщает портал «ВашГород.ру».

Как заявили в пресс-службе региональной администрации, к работе МЧС подключились горняки, энергетики, волонтёры, сотрудники промышленных предприятий.

Противопаводковую комиссию возглавил заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов

«Пользуясь установившимся похолоданием, которое пока не способствует вскрытию рек, города и районы завершают прочистку ливневой канализации, водоотводных канав и дождеприёмных колодцев», — рассказал он.

По его словам, это позволит свести к минимуму подтопления в частном секторе и переливы на дорогах.

Специалисты будут не только следить за уровнем воды в реках, но и проверять состояние фундаментов опор в поймах рек, чтобы в случае паводка обеспечить бесперебойное электроснабжение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что МЧС заявило об улучшении ситуации с паводками в Алтайском крае

Также сообщалось, что около 40 населённых пунктов Алтайского края остаются подтопленными.