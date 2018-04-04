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Больше 800 кустарников и пять деревьев украсят дворы Ховрина
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Больше 800 кустарников и пять деревьев украсят дворы Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Пять деревьев и 810 кустарников высадят в Ховрине в рамках программы «Миллион деревьев» этой весной.
— Посадки пройдут в 14 дворах: молодые клены остролистные украсят двор на ул. Фестивальной, д. 18, а чубушник венечный посадят по адресам: ул. Левобережная, д. 4, корп. 1; ул. Петрозаводская, д. 24, корп. 2; д. 5, корп. 2; ул. Дыбенко, д. 2; д. 22, корп. 1; д. 26, корп. 1; д. 6, корп. 2; ул. Лавочкина, д. 48, корп. 1; д. 48, корп. 3; ул. Ляпидевского, д. 2; д. 2, корп. 1; ул. Фестивальная, д. 18; д. 30, корп. 2 и д. 67, — уточнили в управе.
«Миллион деревьев» — крупнейшая в столице программа озеленения, стартовавшая в 2013 году. За время ее реализации в Москве высажено 83,9 тысячи деревьев и 1,75 миллиона кустарников. (то)
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