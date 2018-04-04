Ещё
Призывная кампания стартовала и в Богородском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Призывная кампания стартовала и в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Десятки жителей района в возрасте от 18 до 27 лет отправятся весной на воинскую службу.
В России на этой неделе началась весенняя призывная кампания. Весной 2018 года (до 15 июля) на срочную военную службу в ВС РФ будут направлены 128 тыс. новобранцев. Это на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года.
В районе Богородское на воинскую службу будут призваны десятки молодых людей. После получения соответствующего документа — повестки — призывник обязан явиться в указанный день и время в военкомат по месту приписки, после чего пройти медосмотр и посетить заседание комиссии. После заключения комиссии призывник направляется в воинскую часть, где будет проходить подготовку и нести службу. Отметим, что юноши из Богородского добросовестно относятся к исполнению воинского долга. И норма по призыву из года в год выполняется на 100%.
Напомним, что 26 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принимать на работу в госорганы граждан РФ, не отслуживших в армии. Уклонисты теперь не смогут найти работу в государственных учреждениях только спустя десять лет после нарушения закона. А вот главный военный прокурор РФ Валерий Петров сообщил, что за последние годы число уклонистов сократилось «почти на 30%».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Благотворительная акция "Семья помогает семье" началась в районе Богородское Жителям Богородского расскажут, как стать настоящим космонавтом "Путешествие в космос" состоится в Богородском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»236
Украина будет задерживать все крымские суда507
Сестры с электродами в мозге покончили с собой32
С Самойловой приключилось ЧП в Европе27
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение