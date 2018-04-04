Призывная кампания стартовала и в Богородском

Десятки жителей района в возрасте от 18 до 27 лет отправятся весной на воинскую службу.

России на этой неделе началась весенняя призывная кампания. Весной 2018 года (до 15 июля) на срочную военную службу в ВС РФ будут направлены 128 тыс. новобранцев. Это на 10% меньше, чем в весенний призыв 2017 года.

В районе Богородское на воинскую службу будут призваны десятки молодых людей. После получения соответствующего документа — повестки — призывник обязан явиться в указанный день и время в военкомат по месту приписки, после чего пройти медосмотр и посетить заседание комиссии. После заключения комиссии призывник направляется в воинскую часть, где будет проходить подготовку и нести службу. Отметим, что юноши из Богородского добросовестно относятся к исполнению воинского долга. И норма по призыву из года в год выполняется на 100%.