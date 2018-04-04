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Как относятся в Беларуси к проблеме хостелов в жилых домах
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Как относятся в Беларуси к проблеме хостелов в жилых домах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ольга Кононова, минчанка:
— Несколько лет назад в доме по соседству — по улице Короля, 18, в Минске — решили открыть хостел. Жильцы дома подписали письмо против его оборудования, жаловались местной администрации, что помещение ремонтировали часто по вечерам и в выходные дни — досаждали звуки дрели и перфоратора. Здание старое, ему больше 40 лет, никакой шумоизоляции нет, думаю, постояльцев хостела было бы очень хорошо слышно. К счастью, чиновники выдали предписание владельцу помещения прекратить строительные работы. Можно сказать, жильцы дома отстояли свое право на спокойствие. А я не завидую тем, у кого под квартирой или над ней такая «ночлежка».
Ксения Курусь, основательница минского хостела «Тринити»:
— Шумные постояльцы хостела — это зачастую надуманная проблема. Увы, сложился стереотип, что хостелы — это ночлежки, бомжатники, что там живут наркоманы. Но это не так! Люди, которые останавливаются у нас, — путешественники со стажем, некоторые объездили с полсотни стран. Одни просто хотят немного сэкономить на жилье, другие ищут компанию, а в хостеле найти собеседника проще простого — вышел в кухню приготовить кофе, и вот уже с кем-то завязался разговор. Если хостел находится в жилом доме, в некотором смысле это даже «бонус» для жильцов: владелец будет следить за чистотой в местах общего пользования — на лестничных клетках, у подъезда. Прекрасный пример — хостел «Соул Китчен» на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге: владельцы сделали ремонт в парадной и навели порядок на улице. Жильцы очень довольны. Всегда можно найти компромисс.
Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:
— Я считаю, что сеть хостелов у нас в стране надо продолжать развивать, давать предпринимателям, решившим что-то делать в этой сфере, зеленый свет. Есть особая аудитория, пласт путешественников, которые желают максимально сэкономить, это в основном неработающие молодые люди, жаждущие приключений и желающие погрузиться в атмосферу страны. Для них хостелы — оптимальный вариант, потому что это дешево и комфортно. Кстати, у нас в стране не так много трехзвездочных гостиниц, которые могли бы стать хотя бы какой-то альтернативой дешевым хостелам. Так что если бы их попытались запретить, это было бы полнейшим абсурдом. А что касается хостелов в жилых домах, так ведь в каждой такой мини-гостинице есть правила для жильцов. И если они их нарушают — шумят, сорят, портят имущество, — их можно выселить, разве не так?
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